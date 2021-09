Bouaké: l’usine Gonfreville prêt à redémarrer ses activités textiles

Bouaké, le 24 septembre 2021 – Le gouvernement ivoirien va mettre tout en œuvre pour relancer les activités textiles de l’usine Gonfreville, a annoncé le 24 septembre 2021 à Bouaké, le Premier Ministre Patrick Achi, au terme d’une visite des installations.

« Le gouvernement, sous l’égide du Président de la République Alassane Ouattara, mettra tout en œuvre pour relancer les activités de l’usine Gonfreville. Nous avons vu l’entrain, la chaleur, l’espoir dans les yeux de ces quelques employés qui continuent d’y croire ; et je pense qu’ils ont eu raison. Une autre génération aidera à ce que Gonfreville revive », a assuré Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, l’usine Gonfreville fait partie de ces rares industries qui ont pu garder le cap, en dépit des difficultés.

« Le Président de la République nous a instruits à l’effet de voir la situation de l’usine. et en rapport avec les ministères concernés, de lui proposer le plus rapidement possible, dans le cadre du programme des ‘’Champions nationaux’’ , un plan de relance pour qu’à nouveau Gonfreville soit Gonfreville et Bouaké soit Bouaké avec Gonfreville », a-t-il soutenu.

Pour Patrick Achi, la relance des activités de

cette industrie textile offrira une bonne opportunité d’insertion socio-économique pour les jeunes. Elle leur permettra également de bénéficier du savoir-faire et de l’expérience d’employés plus aguerris qui exercent toujours à l’usine. Il a enfin émis l’espoir de voir la Côte d’Ivoire redevenir dans les cinq ou dix ans à venir, un des plus grands pays producteurs et exportateurs de produits de la filière coton.

Créée en 1921, l’usine Gonfreville a 100 ans d’existence. Elle fonctionne avec une centaine d’employés.

Le Chef du gouvernement a effectué une visite de travail à Bouaké pour y lancer les activités de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA).

Primature

