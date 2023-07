La Bourse de Casablanca a démarré la semaine sur une note positive, son indice principal, le MASI, progressant de 0,12% à 11.560,87 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,18% à 937,44 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, tel que publié par Moody’s ESG Solutions, s’octroyait 0,12% à 865,34 pts.

Concernant le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il a pris 0,32% à 927,39 pts.

Aux valeurs individuelles, Stokvis Nord Afrique (+3,68% à 11,55 DH), Cartier Saada (+3,19% à 23,95 DH), BCP (+2,11% à 259,45 DH), Ciments du Maroc (+2,1% à 1,51 DH) et Alliances (+2,02% à 85,95 DH) affichaient les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par Bank of Africa (-3,33% à 174 DH), Cosumar (-2,54% à 192 DH), AFMA (-2,4% à 1.220 DH), Jet Contractors (-1,35% à 219 DH) et Akdital (-0,27% à 373 DH).

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,51%.