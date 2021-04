CIE : alors qu’il y a un coupure intempestive de l’électricité à Abidjan, le mali sollicite l’accompagnement et le soutien de la Côte d’Ivoire pour éviter les délestages

Le ministre malien des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a sollicité l’accompagnement et le soutien de la Côte d’Ivoire pour permettre à son pays de faire face à la vague de délestages.

Porteur d’un message du Président de la Transition du Mali, Bah N’Daw, Lamine Seydou Traoré a été reçu par le Président de la République, Alassane Ouattara, le lundi 26 avril 2021 à Abidjan.

Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Mali, en matière énergétique. A cet égard, il a souhaité que la Côte d’Ivoire maintienne ses exportations d’électricité vers le Mali.

Lamine Seydou Traoré s’est dit rassuré par les assurances données par le Président Alassane Ouattara sur le soutien de la Côte d’Ivoire au Mali pour la résolution de cette crise énergétique.

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko-Camara, et le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara, ont pris part à cet entretien.

Notons que LA cCIE ne s’est pas encore prononcée sur les coupures intempestives de l’électricité de ces derniers en Côte d’Ivoire .

Sapel MONE

