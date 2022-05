COP15 à Abidjan: 12 milliards de FCfa de la Fao comme appui l’initiative d’Abidjan

La Fao s’engage à soutenir l’ initiative d’Abidjan à hauteur de 12 Milliards de F Cfa. C’est ce qu’a fait savoir Maria Helena Semedo, Directrice Générale Adjointe de la Fao.

« L’Initiative d’Abidjan » ou « Abidjan Legacy Program » est un programme de développement durable et de transformation de système agroalimentaire au niveau de la Côte d’Ivoire, pour qu’il soit plus durable, pour qu’il apporte plus de création d’emplois, aider les gens à sortir de la pauvreté et donner plus de valeur à certaines filières de production, notamment la filière cacao, la filière anacarde et d’autres filière», a indiqué Maria Helena Semedo.

La Directrice Générale Adjointe de l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao)a fait savoir que cette agence onusienne apporte son soutien et la connaissance technique pour le développement et l’implémentation de ce programme.

Elle a fait cette annonce le lundi 9 mai 2022 à Abidjan, dans le cadre du sommet des Chefs d’État et de gouvernement marquant l’ouverture officielle de la 15e Conférence des parties sur la Désertification et la sécheresse (Cop 15) autour du thème: “Terre. Vie. Héritage : De la pénurie à la prospérité”.

Rappelons que la COP15 est un moment clé dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Elle s’appuiera sur les conclusions de la deuxième édition du Global Land Outlook et offrira une réponse concrète aux défis interconnectés de la dégradation des terres, du changement climatique et de la perte de biodiversité, alors que nous entrons dans la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes.

