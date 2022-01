COP15 en Côte d’Ivoire : le ministre Jean-Luc Assi sollicite l’implication de tous pour la réussite de l’évènement

En prélude à la COP 15 qui se tiendra du 09 au 20 mai 2022 Abidjan, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a appelé, le 24 janvier 2022 a une mobilisation de tous pour la réussite de l’évènement.

« C’est donc le lieu d’inviter chacun à s’investir pleinement dans la réussite de cet évènement planétaire. La désertification et la sécheresse nous intéressent tous. La durabilité de notre économie et notre alimentation sont intimement liées à une bonne gestion de ces fléaux », a indiqué Jean-Luc Assi.

Pour le ministre, la tenue de ce rendez-vous mondial aura de nombreuses retombées économiques. Cela contribuera grandement, selon lui, à la relance du secteur du tourisme, durement affecté par les effets de la crise sanitaire.

Il a également expliqué que la COP 15 va booster l’attraction des investissements étrangers directs dans le domaine de la gestion des terres et des sols, et la promotion de l’agriculture durable.

Selon les experts du système des Nations Unies, ce sont environ 60% du territoire ivoirien et près de 100% de la partie septentrionale du pays qui sont affectés par la problématique des terres dégradées. Cette situation, qui affecte la productivité et la fertilité de ces sols, menace fortement la sécurité alimentaire du territoire national.

Le président du Comité d’organisation de la COP 15, Abou Bamba a rappelé que l’initiative devrait contribuer à un changement structurel de l’économie agricole ivoirienne et la croissance économique tout en réduisant les niveaux de pauvreté dans les zones rurales.

La COP 15 enregistrera la participation de 197 pays-parties à la convention. On notera également la présence de la Société civile, les Organisations continentales et Sous régionales et bien d’autres acteurs de la lutte contre la désertification et la sécheresse.

CICG #GouvCI

Comments

comments