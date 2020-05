Coronavirus : Le ministère de l’Economie et des Finances désigné pour la centralisation des dons

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé, au cours de son message à la Nation du jeudi 07 mai, la désignation du ministère de l’Economie et des Finances pour la centralisation des contributions reçues dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 pour une gestion transparente et efficace.

” Dans le but d’une gestion transparente et efficace des dons, j’ai décidé de la centralisation de l’ensemble des contributions. A ce titre, le ministère de l’Economie et des Finances a été désigné pour assurer la traçabilité des dons reçus et rendre compte au gouvernement de leur utilisation, en liaison avec les destinataires que sont le ministère en charge de la Santé pour les dons médicaux et le ministère en charge de la Solidarité pour les dons en vivres et non vivre”, a indiqué Alassane Ouattara.

Le Chef de l’Etat a salué la chaîne de solidarité qui s’est spontanément mise en place dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Il a réitéré la gratitude de la Côte d’Ivoire aux partenaires techniques et financiers, aux donateurs individuels et à ceux du secteur privé et de la société civile.

Cette adresse à la Nation, la deuxième dans le cadre la lutte contre le COVID-19, intervient suite à la réunion du Conseil National de Sécurité tenue ce jeudi 7 mai 2020.

Source : CICG

