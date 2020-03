Coronavirus: les lourdes pertes économiques pour l’Italie

L’Italie, le pays européen le plus touché par le coronavirus, devrait connaître les pires difficultés économiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, le bilan des décès à cause du Covid-19 ne cesse d’augmenter.

Pour l’agence de notation Cerved, la propagation du coronavirus constituerait le pire choc pour l’économie italienne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre d’affaires des entreprises italiennes pourrait tomber en moyenne de 17%. Le tourisme et l’automobile sont les secteurs les plus touchés.

D’un autre côté, les entreprises de commerce en ligne, de livraisons de nourriture à domicile ainsi que le commerce de gros de produits pharmaceutiques augmentent, eux, considérablement leurs ventes. Mais pour la grosse majorité de quelque 750 000 petites et moyennes entreprises (PME) italiennes, la situation est catastrophique. Si la crise sanitaire se prolongeait jusqu’à la fin de l’année, elles pourraient perdre jusqu’à 650 milliards d’euros.

Même si le gouvernement italien arrive à enrayer cette crise avant le mois de mai, les pertes pourraient tout de même s’élever à 220 milliards d’euros cette année, et 55 milliards supplémentaires en 2021. Pour soutenir les ménages et les entreprises, le gouvernement italien a mis sur la table 25 milliards d’euros d’aides. Une somme qui semble insuffisante. Et l’Italie risque de vivre sa quatrième récession en douze ans.

L’ex-Premier ministre et milliardaire italien Silvio Berlusconi annonce vouloir donner dix millions d’euros à la région de Lombardie, la plus touchée du pays par le coronavirus, pour créer des places dans les services de soins intensifs. « Silvio Berlusconi a décidé de mettre à disposition de la région Lombardie, à travers une donation, la somme de dix millions d’euros, nécessaire pour la réalisation d’un service de 400 lits en soins intensifs », peut-on lire dans un communiqué de Forza Italia (droite), publié sur Twitter.

La famille Agnelli, qui contrôle entre autres le groupe Fiat Chrysler et la Juventus Turin, a, à son tour annoncé des donations équivalentes. Le groupe s’est ainsi engagé à donner dix millions d’euros en faveur de la Protection civile et de la fondation La Stampa – Specchio dei tempi, engagée dans des actions sociales et sanitaires à Turin et dans le Piémont. Exor, la holding familiale, veut acheter à l’étranger 150 respirateurs artificiels à destination des hôpitaux italiens, a précisé la Juventus dans un communiqué. Le club de football a lancé il y a quelques jours une récolte de fonds en faveur des infrastructures sanitaires du Piémont, qui avait permis de lever mardi 17 mars plus de 400 000 euros.

Rfi

