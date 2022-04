Côte d’Ivoire: 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐱 𝐛𝐨𝐫𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩 𝐝𝐞 cacao fixé 𝟖𝟐𝟓 𝐅𝐂𝐅𝐀/𝐊𝐠 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 par le 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬

Abidjan, le 27 avril 2022 – Le prix bord champ du kilogramme de cacao pour la campagne intermรฉdiaire a รฉtรฉ fixรฉ ร 825 FCFA par le gouvernement. Ce prix reste identique ร celui de la campagne principale. Une situation inhabituelle, car le prix bord champ du kilogramme de cacao pour la campagne intermรฉdiaire a toujours รฉtรฉ en deรงร de celui fixรฉ au niveau de la campagne principale. Le prix bord champ du kilogramme de cacao pour la campagne intermรฉdiaire 2021-2022 est supรฉrieur au prix de celle de 2020-2021 qui รฉtait de 750 FCFA. Soit une augmentation de 10%.Cet effort de plus de lโ€™Etat qui a accordรฉ 68% du prix Caf aux producteurs au lieu de 60%, sโ€™รฉvalue ร 60 milliards de FCFA, en considรฉrant les 12 milliards de FCFA dรฉjร mis ร la disposition des braves producteurs par le gouvernement. Ce, en dรฉpit dโ€™un contexte marquรฉ par la pandรฉmie liรฉe ร la Covid-19 qui a durement frappรฉ lโ€™รฉconomie mondiale. Sans oublier le conflit russo-ukrainien dont lโ€™un des corollaires reste la hausse des cours du pรฉtrole et du prix de la farine de blรฉ au niveau mondiale. Ces efforts du gouvernement visent en gros ร protรฉger le pouvoir dโ€™achat des planteurs, en particulier, et de la population, en gรฉnรฉral.

