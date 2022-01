Côte d’Ivoire : 105 quartiers et sous quartiers du grand Abidjan raccordés au réseau d’eau potable

105 quartiers et sous quartiers sur un total de 155 du grand Abidjan ont été raccordés au réseau d’eau potable, selon le bilan du Projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l’eau potable (APTF) établi par le ministère de l’hydraulique, le vendredi 14 janvier 2022.

À en croire le ministère de l’Hydraulique, sur 165 000 branchements sociaux prévus dans ces quartiers, plus de 110 000 ont déjà été octroyés. Le ménage bénéficiaire ne paye que 10 000 FCFA et l’État paye les 157 000 de FCFA de différence.

Le ministère a rassuré les populations que le programme va s’étendre à l’intérieur du pays. « En 2022, nous irons encore plus loin, tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays », a assuré le ministère.

Garantir l’accès de tous à l’eau potable est un vœu cher au Président de la République, Alassane Ouattara. Le projet APTF, d’un coût global de 47 milliards de FCFA, a été lancé en mai 2020.

Comments

comments