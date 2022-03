Côte d’Ivoire: 78% des recettes de la DGI proviennent du portail e-impôts en 2021

Au total, en 2021, 78% de l’ensemble des recettes recouvrées par la Direction générale des impôts( DGI) ont été mobilisées via le portail e-impôts, a relevé mardi 22 mars 2022, le chef du Centre des téléservices fiscaux à la DGI, au cours de la tribune d’échange “Tout savoir sur”, initiée par le Centre d’information et de communication gouvernementale ( CICG).

Selon M. Kouamé à la première année d’ouverture du portail en 2017, cette initiative avait un taux de plus de recouvrement de 22% et ce taux est passé à plus de 78% cinq ans après sa mise en œuvre.

Disponible sur la page internet www.e-impots.gouv.ci, le portail e- impôts est une plateforme internet qui vise à simplifier les procédures fiscales et moderniser l’administration fiscale. Il offre plusieurs avantages à l’Administration et aux contribuables.

Pour l’Administration, la plateforme permet de maîtriser les délais d’encaissement et sécuriser les recettes fiscales, fiabiliser les informations détenues par la DGI et améliorer le contrôle fiscal, simplifier les procédures administratives et favoriser la promotion de la Côte d’Ivoire vis à vis du monde économique.

Au niveau du contribuable, l’utilisation du e-Impôts permet de bénéficier de la disponibilité permanente des services fiscaux, limite les déplacements et fait gagner du temps au contribuable qui déclare et paye ses impôts et taxes sur internet 7jrs/7 et 24h/24.

Avec cette initiative , l’administration fiscale veut renforcer la dématérialisation de ses procédures, et entend l’étendre progressivement à tous ces services.

L’invité de “Tout savoir sur”a ainsi invité les entreprises, PME, les particuliers et même les acteurs du secteur informel à s’approprier ce portail qui assure la facilité, la sécurité, la transparence et la traçabilité de leur déclaration et paiement d’impôts.

Au 15 mars 2022 un nombre global de plus de 74 000 contribuables adhérents sont enregistrés sur cette plateforme. Environ 50 000 usagers ont été assistés et formés par le Centre des Téléservices fiscaux.

