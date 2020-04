Côte d’Ivoire: Amadou Gon a déjà identifié ses 177 198 ménages bénéficiaires des 25 000 FCFA par mobile money

Ce mercredi 22 avril 2020, s’est tenu un Conseil des Ministres présidé par le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara. Amadou Gon a déjà identifié ses 177 198 ménages bénéficiaires des 25 000 FCFA par mobile money.

Je me réjouis des instructions données par le Chef de l’État pour la mise en œuvre effective du Fonds Spécial de Solidarité et de Soutien d’Urgence Humanitaire (Fonds Spécial de Solidarité COVID-19).

Ce Fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l’égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie et leurs familles, particulièrement les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Dans sa première phase, l’opération concernera 177 198 ménages qui recevront 25 000 FCFA par mois via des transferts monétaires.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les personnes vulnérables confinées et leurs familles, les personnes âgées, les familles des personnes décédées du fait du COVID-19, les malades indigents, les enfants et adolescents des orphelinats et pouponnières, les enfants en « situation de rue » confinés du fait du COVID-19, les personnes souffrant de maladies chroniques, les artisans, les petits commerçants, toutes les personnes en détresse du fait du COVID-19.

MODE OPÉRATOIRE

Distribution aux familles de kits alimentaires et d’hygiène. Mise en place de transferts monétaires via Orange, Moov, MTN et Wizann Money.

