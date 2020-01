Côte-d’Ivoire: Après son excèdent budgétaire en 2019, Kalou veut passer aux investissements lourds

« Pour beaucoup il n’y a rien à célébrer, c’est juste un excédent budgétaire rien d’autre. Cela est peut être vrai, mais ceux qui sont de Vavoua qui vivent ici savent d’où nous venons, l’état de sinistre dans lequel se trouve notre ville malgré son apport considérable au PIB du pays alors toutes les avancées aussi minimes soient elles sont une lueur d’espoir pour nous.# Vavoua must rise# parler et faire parler de Vavoua autrement #BK… »

« Merci à tous mes collaborateurs pour cette embellie financière. Cependant, je les exhorte à redoubler d’efforts et à ne pas dormir sur les lauriers parceque les défis qui nous attendent sont encore plus grands et le développement tant souhaité de notre commune exige que nous restons de façon permanente en éveil. »

La mairie de Vavoua a fait un excédent budgétaire de plus de 95 millions CFA

Vavoua – Le conseil municipal de Vavoua a adopté lors de sa quatrième session tenue samedi dans la salle de mariage de la mairie, à l’unanimité des membres présents, un budget annuel qui a connu un excédent de plus de 95 millions de FCFA.

Cet excédent budgétaire de 95 644 717 FCFA a été possible, selon le maire Bonaventure Kalou, grâce aux recettes des impôts qui ont connu une hausse de 8 983 129 FCFA et surtout, aux recettes propres de la mairie qui se sont augmentées d’un montant de plus de 86 661 000 FCFA.

L’équipe du maire Kalou a réussi, contrairement aux années antérieures, à faire recouvrer certaines taxes comme celles liées au stationnement automobile et celles payées par les taxis communaux qui existent depuis moins d’un an et dont le nombre des assujettis croît de jour en jour.

Le budget de la mairie de Vavoua s’équilibre en recettes et en dépenses à 386 383 000 FCFA avec près de 240 millions pour le fonctionnement et plus de 145 millions pour les investissements.

Kalou Bonaventure s’est réjoui de cet excédent budgétaire tout en félicitant les services des impôts basés à Vavoua et ses collaborateurs dont le travail a permis d’atteindre ce résultat.

Le maire a rappelé que durant l’année écoulée, il a axé ses actions sur le social et qu’il compte s’attaquer à la voirie et à d’autres investissements lourds cette année.

