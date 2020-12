Côte d’Ivoire : bientôt la plus grande ferme avicole d’Afrique de l’Ouest construite à Toumodi

En Côte d’Ivoire, l’entreprise israélienne Agrotop, spécialisée dans les projets clés en main pour l’élevage construira dans la ville de Toumodi, la plus grande ferme avicole d’Afrique de l’Ouest, apprend AbidjanTV. Net



L’exploitation s’étendra sur 50 hectares et sera constituée de 7 unités d’élevage de poulets et d’un abattoir d’une capacité de 60 000 poulets par semaine.

Elle comprendra en outre, une installation d’équarrissage ainsi qu’une division de récupération et de conversion des déchets d’abattoir et des plumes en protéines.

Selon les prévisions des promoteurs, elle devrait être opérationnelle début 2022 et générer 600 opportunités d’emplois.

Sapel MONE

