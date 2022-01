Côte d’Ivoire : bientôt une augmentation du prix du pain

Le haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d’Ivoire souhaite que le prix du pain soit à la hausse. C’est dans une interview accordée au quotidien Notre voie et paru le jeudi 13 janvier 2022 que le président de l’organisation, Amadou Coulibaly l’a souhaitée.

En proie à plusieurs difficultés, les patrons de boulangerie et pâtisserie de Côte d’Ivoire envisage entrer en grève ce samedi 15 janvier 2022. Et ce, pour revendiquer une augmentation du prix de la baguette de pain.

A en croire Amadou Coulibaly, « c’est depuis la fin d’année 2021 que nous avons envisagé une augmentation du prix de la baguette de pain, actuellement à 150Fcfa ». Lui et ses confrères ont préféré reporter la mise en application de cette décision afin d’éviter des soucis aux Ivoiriens en cette période de fête de fin d’année.

Sinon, Amadou Coulibaly précise que « si par le passé, le gouvernement avait accepté une hausse du prix de 25Fcfa, tous nos problèmes auraient été réglés ». Par ailleurs, il fait comprendre qu’« en tant que professionnel, nous travaillons avec une certaine éthique et notre avec des produits de qualité »

