Côte d’Ivoire: bilan d’actions et perspectives du ministre Bruno koné

Le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, Monsieur Bruno Nabagné Koné a convié les animateurs des médias nationaux à son traditionnel déjeuner de presse ce lundi 25 janvier 2021 à Ivotel Plateau. Comme les années précédentes, ce rendez-vous a été l’occasion pour le Ministre de la Construction d’informer et sensibiliser les populations ivoiriennes, via les journalistes, des actions posées par son département pour leur faciliter le parcours dans leur quête de services auprès des différentes entités du ministère, et aussi d’évoquer les chantiers en cours et les perspectives qui devraient rendre les secteurs de la Construction du Logement et de l’Urbanisme plus performants dans les années à venir. Durant son allocution Bruno Koné a indiqué que sa vision à la tête du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme consistait à “offrir des services de qualité aux usagers tout en veillant à ce que les populations vivent dans un cadre de vie décent, assaini, mieux structuré et résilient”. L’application de cette vision, a t-il poursuivi, “nécessite un cadre législatif et règlementaire adapté, ce d’autant plus que nous faisons face à une démographie galopante, à des attentes de plus en plus fortes des usagers du service public, ainsi qu’à une offre de ressources foncières qui se raréfie”.Pour réaliser cette ambition, de nombreuses réformes ont été entreprises au cours de ces dernières années. Ainsi, au niveau de l’Urbanisme et du foncier, entre autres réformes engagées, l’adoption et la promulgation de la loi instituant Code de l’Urbanisme et du domaine du foncier urbain, qui vise à organiser et réglementer l’accès à la propriété foncière et la planification urbaine, participe à cet élan de modernisation des procédures du MCLU, selon le ministre. L’une des réformes majeures de ces deux dernières années reste sans conteste, celle portant sur la délivrance des Arrêtés de Concession Définitive, (ACD), et qui ont permis en une année la signature de plus de 17 000 ACD, contre une moyenne d’environ 5500 ACD signés au cours des cinq dernières années. Le secteur du logement et de l’habitat n’est pas en reste. L’adoption des lois instituant Code de la Construction et de l’habitat, celle relative à la profession d’architecte et la mise en vente du nouveau contrat de bail sécurisé à usage d’habitation sont autant d’outils mis à la disposition des usagers. Cette lucarne a aussi permis au premier responsable de la Construction en Côte d’Ivoire de lever un coin de voile sur l’avancement des grands chantiers structurants initiés par l’Etat de Côte d’Ivoire. “L’ « Esplanade de la Présidence de la République » et le « Palais des Hôtes » sont quasiment achevés et seront inaugurés au cours de l’année 2021. Le bâtiment devant servir à reloger la DECO, dans le cadre de la construction de la Bibliothèque de la Renaissance Africaine d’Abidjan (BRAA) sera également réceptionné au cours de cette même année. D’autres projets de constructions importants verront le jour notamment :La réhabilitation des Tours C, D et E ;La construction de mini cité administrative dans les grands pôles régionaux de la Côte d’Ivoire ;Le démarrage des projets structurants de la commune du Plateau (Place de la Nation, Immeuble BICICI, Pyramide,…)” a-t-il révélé.Terminant son adresse à la communauté des médias ivoiriens, Bruno Koné a invité les journalistes, partenaires incontournables du ministère, à être ” des relais positifs” de l’ensemble des actions menées par le MCLU au service des usagers.

Perle Lola

Comments

comments