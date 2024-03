Côte d’Ivoire: ce qu’il faut savoir des nations ‘’ADUC’’ et ‘’TITREMENT MASSIF’’ dans l’immobilier

Organisée par la structure Confiance real estate Sarl (Cores Sarl), la 3ᵉ édition de l’Afterwork de l’immobilier a fait un focus sur les nouvelles réformes en la matière. Plus spécifiquement sur l’attestation des droits d’usage coutumier (Aduc) et du titrement massif. Pour en parler, le Directeur du domaine urbain au ministère de la Construction, de l’urbanisation et des Logements sociaux, M. Diallo Abdoulaye était le conférencier du jour.

Le collaborateur du ministre de la Construction, de l’urbanisation et des Logements sociaux, Bruno Koné, a d’emblé, laissé entendre que l’Aduc ou attestation villageoise, n’est pas un titre de propriété. Mais, il est le document qui permet de lancer la procédure de l’attestation de concession définitive (Acd) d’une parcelle. « L’acd est le seul et unique acte qui confirme la propriété d’un domaine », a-t-il martelé.

Il a également fait comprendre que la gestion du domaine urbain incombe à l’État, et ce, depuis l’époque coloniale. Depuis que le colon est arrivé, les terres appartiennent à l’État.

Sur la question du titrement, Diallo Abdoulaye est formel. « Aujourd’hui, il n’est pas possible de faire un lotissement sans l’autorisation préalable de l’administration. Pour faire un lotissement, il faut faire une demande d’autorisation de lotir. Immatriculer les parcelles avant leur commercialisation sur le marché. Cette nouvelle réforme permet de faire un Acd en un mois au deux au maximum », a-t-il expliqué à l’auditoire. Toutefois, il ajoute que désormais les titres des lots sont attribués pendant le lotissement. Une démarche qui permet d’accélérer la production des Acd. Il souligne encore que les Acd ne peuvent pas être annulé à moins de montrer que cela a été fait sur du faux avéré.

Avec les nouvelles réformes, l’attestation de droit d’usage est le document qui est maintenant transmis à l’acquéreur et qui remplace les attestations Villageoise. Sur chaque attestation, on retrouve le numéro du lot et le nom de l’acquéreur. Ainsi, le guide villageois disparaît, a informé Diallo Abdoulaye.

Le Directeur du domaine urbain a aussi annoncé plusieurs autres réformes. Revoir le schéma directeur de Yakro, revoir le schéma directeur d’Abidjan, organiser l’espace à San-Pedro et Bouaké, plan directeur sur toutes les régions, donner un identifiant unique à chaque parcelle, repenser le lotissement, projet de délimitation de territoire des villages. (Abidjan) sont des réformes évoquées par Diallo Abdoulaye.