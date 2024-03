Côte d’Ivoire : comment la PETROCI redynamise l’exploitation pétrolière?

Depuis juillet 2023, la nouvelle directrice générale de la PETROCI Fatoumata SANOGO, s’inscrit également dans cette vision et accompagne cette envie de notre pays de s’inscrire dans le cercle des pays à fortes potentialités énergétiques.

Une nouvelle découverte d’or noir et de gaz naturel. C’est indéniable, les récentes découvertes ont boosté, mises en lumière les réserves nationales d’hydrocarbures, faisant de notre pays un acteur de référence dans l’écosystème énergétique ouest-africain. Les réserves associées aux champs « Baleine » et « Baleine East 1 X », respectivement découverts en septembre 2021 et juillet 2022, sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole et 1,8 à 2,4 billions de pieds cubes de gaz associé.

Dénommée Calao, ce gisement de gaz, de pétrole léger et de condensat est la deuxième plus importante découverte en Côte d’Ivoire. Outre les gisements « Baleine » qui s’étendent sur les quatre blocs CI-101, CI-801, CI-401 et CI-802, l’entreprise italienne ENI, partenaire de PETROCI, a fait une nouvelle découverte d’or noir et de gaz naturel à environ 45 kilomètres aux larges des côtes ivoiriennes, et à 120 km à l’ouest du gisement Baleine, sur le bloc CI-205. Dénommée Calao, ce gisement de gaz, de pétrole léger et de condensat est la deuxième plus importante découverte en Côte d’Ivoire. Ses réserves en pétrole sont estimées entre 1 milliard à 1,5 milliard de barils.