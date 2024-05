Côte d’Ivoire : Découverte du gisement de classe mondiale, Sangafowa Coulibaly a attiré la montagne gold

La Côte d’Ivoire a récemment annoncé une découverte historique : un gisement d’or de classe mondiale. Cette réalisation remarquable résulte d’une série de facteurs convergents, notamment le leadership dynamique de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, et les efforts concertés du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, pour créer un environnement favorable aux investissements dans le secteur minier.

Depuis sa prise de fonction, le 30 mai 2022, au poste de Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly a mis en œuvre une série de réformes et de politiques visant à dynamiser le secteur minier ivoirien. Son leadership visionnaire a contribué à l’inauguration de trois mines d’or majeures en 2023, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère de prospérité pour l’industrie minière ivoirienne. Il s’agit de Bouaflé-Yaouré (Perseus Mining) en mai, Séguela (Roxgold Sango, filiale de Fortuna Sylver) en septembre et Daloa (Tietto Minerals) en novembre.

L’attrait de la Côte d’Ivoire pour les investisseurs miniers a été renforcé par la qualité de son code minier, ses infrastructures de premier ordre et le professionnalisme de son administration minière. A l’occasion de l’audience du jeudi 2 mai 2024, avec le Président Ouattara, le PDG de Montage Gold, Martino De Ciccio, a salué la forte implication de l’administration minière, ne tarissant pas d’éloge sur la qualité des collaborateurs exerçant au sein du Ministère en charge des Mines, à la Direction Générale des Mines et de la Géologie.

En février 2024, lors du Forum mondial Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud, Montage Gold a exprimé son intérêt pour l’exploitation minière en Côte d’Ivoire. Sous la direction du Ministre Sangafowa-Coulibaly, des discussions ont été entamées pour concrétiser le projet aurifère KONE, qui s’annonce comme la plus grande mine d’or du pays à ce jour.

Le Projet KONE, situé dans le district du Woroba, au nord-ouest de la Côte d’Ivoire, représente une opportunité sans précédent pour le développement économique du pays. Avec des ressources estimées à 5 millions d’onces (soit 155 tonnes d’or pour une durée de vie initiale de 16 ans) et une capacité annuelle de traitement de l’usine de 11 millions de tonnes de minerai (la 3ème plus grande usine en Afrique de l’Ouest après deux mines situées au Burkina Faso et en Guinée qui ont des capacités de 12 millions de tonnes), le projet promet de générer des revenus substantiels et de créer 2 500 emplois directs et indirects pendant la phase de construction contre 1000 emplois directs et 1000 emplois indirects pendant son exploitation.

Ce projet majeur mobilisera un investissement initial de plus de 400 milliards de FCFA avec des recettes fiscales et des revenus des fournisseurs de biens et services locaux estimés à 1 500 milliards de FCFA.

L’engagement en faveur du développement durable est également au cœur du projet, avec un accent particulier mis sur l’utilisation des entreprises locales et le recrutement de personnel ivoirien. Cette approche garantit que les retombées économiques du projet bénéficieront à l’ensemble de la communauté, renforçant ainsi la position de la Côte d’Ivoire en tant que destination privilégiée pour les investissements miniers en Afrique de l’Ouest.