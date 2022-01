Côte d’Ivoire/ Economie: des entrepreneurs formés pour un meilleur accès aux marchés

Le Samedi 22 Janvier 2022, Impact Hub Abidjan a organisé la cérémonie de clôture du projet Next Stage Export à Kalewo Business Center, non loin de la clinique ST Viateur (Cocody, Riviera 3).



En première partie de cette journée, c’est avec éloquence que les participants du programme ont présenté leurs entreprises et leurs projets de croissance face à un jury composé des membres de la GIZ, de l’entreprise Comoé capital, du cabinet Deloitte et enfin, des acteurs de l’écosystème entrepreneurial en Côte d’ivoire. A ce Demo Day, était aussi convié des potentiels investisseurs, partenaires et business angels.



Après la série de pitchs, les incubés ont reçu fièrement leurs certificats de participation qui ont matérialisé l’aboutissement de quatre mois de formation en plénière plus deux mois de coaching des entreprises individuelles. Tout au long de cette formation dont le but était de leur apporter une assistance technique à travers un accompagnement entrepreneurial en vue d’atteindre de nouveaux marchés au niveau national, régional ou encore international, les incubés ont aiguisé leur mental d’entrepreneurs, ont mis à l’épreuve leurs pratiques de gestion organisationnelle.



A la suite de cela, tous les convives ont partagé un délicieux cocktail au sein même du verdoyant jardin de Kalewo Business Center. C’était l’occasion pour eux d’échanger de façon informelle, de faire du networking et de partager avec les incubés leurs expériences.



Toujours dans un souci de la promotion des talents intégrant les formations de l’incubateur Impact Hub Abidjan, les incubés ont pu exposer et vendre leurs produits sur le site.



Pour la co-fondatrice D’Impact Hub Abidjan et la directrice stratégie & opérations, Mme Astou Dia Epse Akakpo : « Notre objectif est d’accompagner dans le développement et la croissance, des entrepreneurs ou des entreprises novices dans le domaine de l’entreprenariat à travers nos programmes d’incubation et d’accélération afin qu’elles assoient leurs structures ».



Quant à Nadine Zoro Epse N’guettia, Co-fondatrice et Directrice Exécutive d’Impact Hub Abidjan, elle a remercié les membres du jury, les investisseurs et le bailleur principal sur ce projet la GIZ pour leurs implications dans le renforcement des capacités entrepreneuriales des entrepreneurs, et à encore confirmé la volonté d’Impact Hub Abidjan à soutenir les entrepreneurs locaux.







