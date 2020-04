Côte d’Ivoire: en plein coronavirus, le ministre Issa Coulibaly prend-t-il 20 000 FCFA pour des cours en ligne ?

Selon un communiqué du ministère de la fonction publique dont Afriksoir.net a reçu copie, le ministre Issa Coulibaly a institué des cours en ligne de préparation aux concours administratifs. Les frais d’inscription desdits cours vont de 10 000 FCFA à 20 000 FCFA.

« Concours direct et de recrutement des catégories A, B, C, D : 15 000 FCFA et les concours professionnels de catégorie A : 20 000 FCFA, catégorie B : 15 000 FCFA et catégorie C : 10 000 FCFA », indique le communiqué. Selon le communiqué, ces cours se dérouleront en deux phases : « Les cours à distances ou en lignes et les cours en présentiel », précisant d’ailleurs que l’inscription à ces cours se fera du vendredi 10 avril au vendredi 5 juin 2020. Et, n’est pas ‘’obligatoire’’.

Le communiqué invite les intéressés à s’inscrire dans un premier temps sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci .Et, à payer les frais d’inscription en ligne.

Notons par ailleurs que le communiqué annonçant les cours préparatoires ne mentionne pas les frais de dépôt de dossiers des candidats. D’ailleurs : « Les visites médicales et le dépôt des dossiers sont fixés à une date ultérieure », note un deuxième communiqué du ministère qui annonce également que les inscriptions de ces concours sont prévues du vendredi 10 avril au vendredi 15 mai 2020.

Alors, dans un contexte où le monde entier en particulier la Côte d’Ivoire est menacée par la pandémie du COVID-19 (La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 444 cas confirmés de la maladie à coronavirus) et les mesures barrières du gouvernement pour la lutte contre cette pandémie sont de plus en plus stricts. Ce qui ne favorise pas les activités, le ministère de la Fonction publique avec à sa tête Issa Coulibaly fait payer des cours préparatoires au concours.

LE MINISTRE ISSA COULIBALY PREND DE 10 À 20 000 FCFA POUR DES COURS EN LIGNE

Quelle est l’urgence de ces cours de préparations si la date des visites médicales et le dépôt des dossiers est fixée à une date ultérieure ? Avec l’évolution l’avancée de la maladie en Côte d’Ivoire, le gouvernement d’Alassane Ouattara avait pourtant pris des mesures pour venir en aide aux populations en ces temps difficiles pour les activités économiques.

Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat a annoncé un plan de riposte contre la maladie à Coronavirus. Le Chef du gouvernement ivoirien, a révélé, le lundi 18 mars 2020, aux partenaires techniques et financiers de la Côte d’Ivoire, qu’un montant de 95,88 milliards FCFA sera alloué, dans le cadre d’un plan global et national de lutte contre cette pandémie.

Lire sur afrik soir

Comments

comments