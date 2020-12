Côte d’Ivoire / Infrastructure routière, ministère des Mines et de la Géologie : 4 415 181 061 FCFA

Présidée par M. Mamadou CISSE, vice-Président de la CAEF, la séance d’examen du projet de loi de Finances portant Budget de l’Etat pour l’année 2021 s’est intéressée ce samedi 12 décembre 2020 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, aux Budgets-Programmes de six (06) Ministères du domaine du développement des infrastructures et équipements collectifs.

Au terme des échanges, les sénateurs de la CAEF ont adopté à l’unanimité les budgets programmes suivants :

-Ministère des Mines et de la Géologie : 4 415 181 061 FCFA

-Ministère de l’Hydraulique : 86 527 624 316 FCFA adopté à l’unanimité ;

-Ministère de la Ville : Ministère de la ville: 2 007 308 469 FCFA adopté à l’unanimité ;

-Ministère des Transports : 57 605 156 850 FCFA adopté à l’unanimité ;

-Ministère chargé des Affaires Maritimes : 22 313 449 519 FCFA

-Ministère de la promotion De l‘Investissement Privé : 22 313 449 519 FCFA

-Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste : 50 940 829 673 FCFA

