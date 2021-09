Côte d’Ivoire : la BAD finance le Projet d’Assainissement et d’Amélioration du Cadre de vie d’Abidjan (PAACA)

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a accordé, un prêt de 48,4 millions d’euros à la Côte d’Ivoire, le mercredi 14 septembre 2021, pour le financement et la mise en œuvre du Projet d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie du District autonome d’Abidjan (PAACA).

Selon un communiqué de la BAD publié le jeudi 16 septembre 2021, ce prêt, prolonge le Projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, financé par la Banque et clôturé en décembre 2017. Ce projet a permis l’installation de canaux permettant une meilleure régulation de l’évacuation des eaux pluviales dans le grand Abidjan et la réduction des inondations au niveau du Carrefour de l’Indénié.

Plusieurs travaux sont en cours. Ce sont la réhabilitation et l’extension de 82,15 kilomètres de réseaux d’assainissement des eaux usées dans les zones nord et sud de la ville, la réalisation de 16,15 km de canaux de drainage des eaux pluviales, la mise en place de 2 700 branchements sociaux pour les ménages vulnérables sur le réseau des eaux usées, l’aménagement d’un jardin public et réhabilitation de trois centres de santé raccordés au réseau d’eau potable.

Pour les ménages, les écoles et centres de santé, un millier de branchements en eau potable seront réalisés pour améliorer l’accès à l’eau potable. Seront également construits 429 latrines scolaires et publiques, deux hangars et aires de séchage pour le fumage des poissons, cinq unités de fabrication d’attiéké (semoule de manioc). Enfin, des équipements de gestion des déchets solides seront mis en place avec un accompagnement à la formation des pré-collecteurs.

La Banque Africaine de Développement a pour objectif premier de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès social.

