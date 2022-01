Côte d’Ivoire : la direction générale de solibra échange avec ses partenaires

La Direction Générale de la Société de limonaderies et brasseries d’Afrique (Solibra) a convié le jeudi 13 janvier 2021, le syndicat des propriétaires de maquis de Côte d’Ivoire à un déjeuner dans la commune de Bingerville, pour échanger des vœux de nouvel an.

“Nous savons que ce n’est pas facile pour nous et pour vous nos partenaires depuis l’avènement de la Covid-19. Nous vous avons entendu aujourd’hui, Nous souhaitons que tous les maillons de la chaîne puissent vivre de leur activité. Nous vous souhaitons une excellente année 2022 dans toutes vos entreprises”, a fait savoir. Eric Samson, nouveau patron de la Société de limonaderies et brasseries d’Afrique (Solibra). Le Directeur Général, veut à travers sa vision, impliquer davantage les partenaires de Solibra dans la stratégie globale de l’entreprise. “Nous nous excusons de ne pas vous associer souvent aux prises de décision de Solibra. C’est d’ailleurs l’une des raisons de cette rencontre conviviale que nous avons initiée” a ajouté Eric Samson. Le directeur commercial et marketing de Solibra, Julien Zahiro, a également rassuré les membres du syndicat de la disponibilité de la société à appuyer leurs initiatives et à être toujours à leur écoute. “Depuis que le syndicat existe c’est la première fois que vous rencontrez le Directeur Général. La crise de la Covid-19 nous a tous affecté et vous avez tenu bon. Je tiens à vous remercier au nom de Solibra. Ce déjeuner est une occasion de vous dire merci, de faire connaissance, de nous rencontrer et de raffermir nos liens” a souligné Julien Zahiro.

Le syndicat des propriétaires de maquis de Côte d’Ivoire s’est réjouit de cette rencontre et a profité de l’occasion pour solliciter une rencontre avec la Direction de Solibra. “C’est un honneur pour nous de rencontrer le tout nouveau Directeur Général de Solibra autour d’un déjeuner.Toutes nos sections d’Abidjan sont présentes pour vous témoigner notre reconnaissance. Solibra est un partenaire historique de notre pays et offre des milliers d’emplois aux populations. Nous espérons vous rencontrer dans un autre cadre pour vous exprimer nos doléances, afin d’améliorer nos conditions de vie et de travail” a suggéré Gnahoua Jozué, président du syndicat. Après les différentes allocutions, les échanges se sont poursuivis tout au long du déjeuner dans une ambiance bon enfant.

La Société de limonaderies et de brasseries d’Afrique, a réalisé au terme du premier semestre 2021 un bénéfice après impôts de 15,607 milliards de FCFA. Solibra maintient ainsi son statut de leader du marché.

Comments

comments