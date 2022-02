Côte d’Ivoire : la poste annonce la sortie des premiers timbres NFT africains

La Poste de Côte d’Ivoire et son Partenaire STAMPSDAQ ont procédé depuis quelques jours au lancement d’un marché de la philatélique et de l’art , en vue de la promotion du patrimoine culturel africain en général et ivoirien en particulier, au moyen de la philatélie.

Les deux entités qui ont signé une convention à cet effet, et sont passées à la phase opérationnelle depuis le 1er février 2022, avec la sortie de la première collection de timbres africains sur la plateforme.

« la première collection africaine de timbres est une véritable distillation de tout l’art du sud du Sahara. En collaboration avec STAMPSDAQ, notre partenaire fiable d’Estonie, nous sommes heureux d’annoncer que notre plateforme est enfin disponible pour tous les passionnés de philatélie NFT et tous les collectionneurs de timbres à partir du 1er février. Nous encourageons tous les philatélistes à visiter le site web de STAMPSDAQ aujourd’hui et découvrir un monde passionnant de la philatélie et de l’art NFT », a déclaré , Isaac GNAMBA-YAO, Directeur Général de la Poste de Côte d’Ivoire et PCA de l’Union Postale Universelle (UPU).

Les philatélistes du monde entier pourront donc, via cette plateforme, visiter et acheter des collections rares de timbres NFT, comprenant 3 timbres, avec des masques africains traditionnels « DAN », « ZAMBLE », « DE GU » (édition 2005), et un timbre historique « ELEPHANT » (édition 1959).

« Je crois que ce n’est que le début de la renaissance philatélique africaine », indique Isaac GNAMBA-YAO, qui annonce que « dans les prochains mois, nous produirons une douzaine d’autres timbres NFT dédiés à l’histoire et à la culture de notre pays ».

Tous les timbres africains sont disponibles pour la collecte, l’achat, le commerce et l’échange depuis le 1er février 2022. Pour accéder au marché STAMPSDAQ, il faut disposer des portefeuilles crypto éligibles à savoir Métamasque, CoinBase, Walletconnect et Fortmatique

« Avec cette première série de timbres NFT de la Poste de Côte d’Ivoire, nous lançons ce que nous appelons communément une renaissance philatélique africaine. En recréant plus de 100 ans d’héritage philatélique africain au format NFT, nous visons à faire revivre et à introduire les valeurs philatéliques à la communauté philatélique mondiale existante, ainsi qu’à la jeune génération crypto », soutient Andrii SHAPOVALOV, DG de STAMPSDAQ.

Les visiteurs peuvent désormais faire leurs achats avec de la crypto-monnaie ainsi que de la monnaie fiduciaire à partir de la plateforme.

