Côte d’Ivoire: L’Ambassadeur Maurice BANDAMAN rencontre les étudiants de la diaspora

L’Ambassadeur Maurice BANDAMAN rencontre les étudiants

👉🏾 Dans le cadre du déploiement du fonds d’appui aux projets portés par les jeunes de la diaspora en France et après avoir rencontré les associations faîtières de la diaspora dans les locaux de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France, le Vendredi 9 octobre 2020, l’Ambassadeur Maurice BANDAMAN a entrepris de rencontrer, ce vendredi 16 octobre 2020, les associations d’étudiants ivoiriens de France afin de leur montrer l’opportunité que représente ce programme, fait pour eux, afin de faciliter leur esprit d’initiative et fiancer leurs projets.

L’Ambassadeur est revenue sur les conditions d’acquisition de ce fonds pour les jeunes dont l’objectif principal est de soutenir et encourager les initiatives entrepreneuriales de la diaspora ivoirienne de France.

Ce programme rentre dans le cadre de la promotion de l’insertion des jeunes par l’auto-emploi, initié par le gouvernement de la Côte d’Ivoire à travers le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes via sa plateforme de financement des projets.

Rappelons que ce fonds d’un montant de 1,5 million d’euros est destiné au financement des projets portés par les jeunes ivoiriens de la diaspora.

Ce fonds concernera les jeunes de 18 à 40 ans qui envisagent d’investir en Côte d’Ivoire pour créer des emplois réels.

