Côte d’Ivoire : le gouvernement encourage les personnes du secteur commercial et industriel

Abidjan, Un ordre du mérite commercial et industriel a été institué mercredi 12 janvier 2022 en Conseil des ministres à Abidjan.

Le porte-parole adjoint du gouvernement, Touré Mamadou, a dans un compte-rendu, précisé que cet ordre du mérite commercial et industriel est destiné aux acteurs du secteur du commerce ainsi qu’aux agents des administrations desdits secteurs.

« Cette distinction honorifique a pour objectif d’encourager les personnes physiques et morales, qui se sont distinguées par leur valeurs professionnelles et la contribution qu’elles ont apportée au développement et à la modernisation du secteur du commerce et de l’industrie », a-t-il expliqué

Comments

comments