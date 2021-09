Côte d’Ivoire : le major italien ENI a également découvert le bloc voisin CI-802 plus prometteur

Le groupe italien ENI annonçait le 1er septembre dernier la découverte d’un méga gisement dans les eaux profondes au large d’Abidjan et d’Adiaké. Outre le bloc CI-101, qui a fait l’objet de la découverte, le major italien a également découvert le bloc voisin CI-802 plus prometteur. L’information émane d’un confrère dans sa parution du lundi 06 septembre 2021.

Le bloc voisin CI-802, libre avec la partie la plus prometteuse du project qui n’a pas encore fait l’objet d’un forage. C’est ce qu’a découvert l’entreprise italienne ENI lors de la phase préparatoire de la campagne de forage du bloc CI-101. Le confrère Africa Intelligence révèle que ENI s’est empressé d’acquérir le bloc CI-802 pour lequel il a de grandes ambitions. L’entreprise implantée à Accra (Ghana) depuis 2009, avait mobilisé la grande majorité de de son personnel pour creuser le puits Baleine 1x CI-101. Elle détient des parts sur les blocs offshore ivoiriens CI-205, CI-501 et CI-504 outre les blocs cités supra. ENI a également annoncé des découvertes de pétrole en Angola en avril dernier, puis au Ghana en juillet avant celle de la Côte d’Ivoire le 1er septembre dernier.

actualiteivoire.info

Comments

comments