Côte d’Ivoire: le marché régional réorganise son calendrier de décembre

L’Agence UMOA-Titres a annoncé le 30 novembre 2020, que le Trésor de Côte d’Ivoire a décidé de reporter au 8 décembre 2020, les émissions simultanées d’Obligations du Trésor Assimilables (OAT), avec des maturités de 3 ans et 5 ans initialement prévu les 1er et 22 décembre 2020.

Selon l’institution basée à Dakar (Sénégal), la nouvelle émission aura un montant indicatif de 50 milliards FCFA (environ 91,5 millions USD) et les caractéristiques seront communiquées «plus tard». «Au nom du Trésor Public de Côte d’Ivoire, l’Agence remercie tous les investisseurs pour le soutien constant aux initiatives de financement des actions de développement de l’Union», lit-on dans le communiqué annonçant ce réaménagement, et qui ne donne pas les raisons.

Le 13 novembre 2020, le pays a annoncé le report de deux émissions initialement prévues les 17 et 24 novembre 2020.

Il est à noter que la Côte d’Ivoire sera sur le marché des titres publics le 7 décembre pour tenter de lever quelque 110 000 millions de francs CFA dans le cadre de la phase 4 des bons Covid-19. En attendant, Abidjan est sur le marché ce lundi 30 novembre pour mobiliser 200 milliards dans ce même cadre.

Avec Finacial afrik

Comments

comments