Côte d’Ivoire: le Ministère en charge du Commerce félicite le Centre du Commerce International pour l’amélioration des conditions de vie des femmes

Atelier à l’initiative du projet ‘’SheTrades’’

A l’initiative du projet ‘’SheTrades’’, le Centre de Commerce International (ITC) et l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), ont organisé le second atelier de ce programme qui s’est tenu le mercredi 23 septembre 2020, dans un réceptif hôtelier à Abidjan, avec pour thème : ‘’Relever les défis de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires en cette période de Covid-19’’. Photo: Koné Mariama, Conseiller technique ministère du Commerce et de l’Industrie

A l’initiative du projet ‘’SheTrades’’, le Centre de Commerce International (ITC) et l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), ont organisé le second atelier de ce programme qui s’est tenu le mercredi 23 septembre 2020, dans un réceptif hôtelier à Abidjan, avec pour thème : ‘’Relever les défis de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires en cette période de Covid-19’’.

Au nom du Ministre du Commerce et de l’Industrie qu’elle représentait, son Conseiller technique, Koné Mariama, a salué l’engagement de ITC en faveur de l’amélioration des conditions de vie des femmes. « Je voudrais vous exprimer, au nom de Monsieur Souleymane Diarrassouba, Ministre du Commerce et de l’Industrie, notre reconnaissance aux organisateurs pour leur engagement à l’autonomisation de la femme et au développement de l’agro-industrie en Côte d’Ivoire », a-t-elle indiqué.

Poursuivant, elle a exprimé l’engagement de son mandant à poursuivre les efforts pour accompagner les entreprises dans leurs efforts de démarche qualité et de sécurité sanitaire en cette période de Covid-19, afin de protéger la santé des consommateurs. Dans la foulée, Mme Koné Mariama a rappelé les actions menées par le Gouvernement, en vue d’assurer le développement et la promotion de la qualité et de la sécurité sanitaire.

Il s’agit entre autres, du renforcement du cadre juridique lié à la sécurité sanitaire des aliments à travers les lois n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité et n°2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des biens ou services ; de l’élaboration et l’adoption des normes de qualité dans le secteur du manioc et de l’atiéké ; de la mise en place d’un programme de vérification avant embarquement de la conformité des importations aux normes applicables en Côte d’Ivoire (programme VOC) ; de l’appui direct aux entreprises en matière de démarche qualité dans le cadre du PARCSI et de l’appui à l’opérationnalisation de la Société Ouest Africaine d’Accréditation.

Faut-il le rappeler, ITC est une agence conjointe de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et des Nations Unies (ONU). Elle est entièrement dédiée à appuyer l’internationalisation des micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Son mandat combine à la fois l’expansion des opportunités d’échanges et le développement durable et inclusif. C’est dans ce cadre qu’elle met en œuvre l’initiative ‘’SheTrades’’ qui offre aux femmes entrepreneures du monde entier un réseau et une plateforme uniques leur permettant de se connecter aux marchés.

Financé par l’agence KOICA, le projet ‘’SheTrades Afrique de l’Ouest’’ est une émanation de cette initiative. Il vise d’ici 2023 à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de 10 000 femmes, à travers des chaînes de valeur inclusives en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Ainsi, l’anacarde a été sélectionné pour la Sierra Leone, le manioc pour le Libéria, le karité pour la Guinée. En Côte d’Ivoire, le projet cible tous les secteurs agricoles sélectionnés dans les autres pays, à savoir : l’anacarde, le manioc et le karité. « Plus spécifiquement, c’est 24 PMEs et 2500 ménages ivoiriens qui bénéficieront d’accompagnement dans le cadre de ce programme », a précisé Mme le Conseiller technique.

Avec abidjan.nethttps://news.abidjan.net/h/680613.html

Comments

comments