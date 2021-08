Côte d’Ivoire: le nouveau plan de circulation des motos et tricycles dans la ville d’Abidjan validé

Le nouveau plan de circulation des motos et tricycles sur le réseau structurant de la ville d’Abidjan a été validé au cours d’un atelier, mercredi 18 Août, à Abidjan-Plateau.

Au nombre des communes identifiées comme des zones d’exclusion des motos et tricycles, figure la commune de Marcory Zone 4, Bietry, Marcory résidentiel, la commune du Plateau, Cocody Ambassade, Cocody Danga, Cocody Nestlé, le Vallon.

Présent à l’atelier de validation du nouveau plan de circulation des motos et tricycles sur le réseau structurant de la ville d’Abidjan, le ministre des Transports, Amadou Koné a indiqué que la prolifération des motos à Abidjan est aussi le fait de personnes qui ont créé des sociétés sans autorisation aucune et qui utilisent des gens qui ont leurs motos personnelles et qui font des courses pour avoir un peu d’argent. Il a souligné que le fait pour ces personnes de circuler partout est un problème. Pour régler ce problème, Amadou Koné a informé qu’un document particulier sera pris pour encadrer les livraisons de colis par motos. « C’est les seuls qui vont être habilités à circuler sur l’ensemble du territoire avec des règles bien précises », a mentionné le ministre.

Pour ces livreurs de colis, Amadou Koné a précisé qu’il y aura une réglementation particulière qui sera prise par le ministère de l’Économie numérique, le ministère du Commerce, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Transports. « On va travailler sur la question pour qu’à la rentrée, il y ait un texte qui réglemente la livraison des colis », a dit le ministre.

Irène BATH

