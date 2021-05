Côte d’Ivoire: le pays à l’assaut du marché financier de l’UEMOA pour recueillir 150 milliards de FCFA

La Côte d’Ivoire est de nouveau à l’assaut du marché financier régional de l’UEMOA pour mobiliser 150 milliards de Fcfa. Le pays vient de lancer un emprunt obligataire en deux tranches dénommées ‘’Emprunt TPCI 5,80% 2021-2028” et ‘’Emprunt TPCI 5,90% 2021-2031”.

Cet appel de ressources se fait via l’émission de 15 millions de bons d’une valeur nominale de 10 000 Fcfa chacune.

D’une maturité de 7 ans et rattachée à un taux d’intérêt de 5,80%, la tranche ‘’Emprunt TPCI 5,80% 2021-2028” vise à collecter 100 milliards de FCFA tandis que la tranche ‘’Emprunt TPCI 5,90% 2021-2031”, d’une maturité de 10 ans, porte sur la mobilisation de 50 milliards de Fcfa.

Ces fonds sont destinés au financement des investissements prévus au budget de l’État au titre de l’année 2021.

Ouverte le 28 avril, les souscriptions à cet emprunt dureront jusqu’au 11 mai inclus avec une possibilité de clôture anticipée. Elles sont reçues aux guichets des Sociétés de gestion et d’intermédiation (Sgi) de l’UEMOA, des trésoreries et des agences ACCD (banque du trésor) officiant sur le territoire ivoirien avec pour chef de file Sgi Aswa. La date de jouissance des deux emprunts est fixée au 13 mai 2021.

Sika Finance

