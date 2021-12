Côte d’Ivoire : le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65%, annonce le gouvernement

Le Programme national de développement (PND) 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au cours du point de presse hebdomadaire du conseil des ministres, le 1er décembre 2021.

« Le Conseil a adopté un projet de loi portant Plan national de développement (PND) pour la période 2021-2025. Le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020 », indiqué Amadou Coulibaly.

Le PND 2021-2025, a-t-il relevé, porte le taux d’investissement de 23,1% du PIB en 2021 à 27,1% du PIB en 2025, avec des réalisations en matière d’investissements estimés à 59 000 milliards de FCFA.

Pour le porte-parole du gouvernement, le PND 2021-2025 vise à soutenir la croissance économique et à accélérer la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation, le développement du capital humain et le renforcement de la gouvernance, de façon à hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, à l’horizon 2030.

Le PND 2021-2025, selon lui, intègre également les priorités de développement telles que recommandées par les instances internationales et régionales, notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Selon le ministre Amadou Coulibaly, le projet de loi portant Plan national de développement (PND) pour la période 2021-2025 s’inscrit dans le cadre du processus de consécration législative du PND 2021-2025, en vue de marquer l’adhésion du peuple à cette œuvre commune de développement et de construction d’une société moderne.

