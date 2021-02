Côte d’Ivoire : le Projet Abidjan transport reçoit un financement de 160 milliards de Fcfa

Près de 160 milliards de Fcfa consacrés au Projet Abidjan transport. Ce fond est décaissé dans le cadre du Compact Côte d’Ivoire. Un projet conjointement développé par le gouvernement ivoirien et Millénium challenge account (MCA) pour améliorer la croissance dans le pays.

Ce projet devrait permettre de “sécuriser les accès et les déplacements des piétons et des véhicules”. Et améliorer la compétitivité de la ville d’Abidjan qui est un poumon économique pour le pays et la sous-région.

Il s’exécutera en deux volets. Le premier concerne les infrastructures. Le

second, la gestion du transport et la planification. L’objectif est de “diminuer le coût d’exploitation des véhicules, les temps de parcours sur les axes principaux à Abidjan et améliorer la mobilité des personnes mais aussi des biens” dans la ville. Quatre axes principaux ont été évoqués, pour un total de 33 Km de voies. Ce qui devrait permettre de réduire considérablement les embouteillages dans leDistrict d’Abidjan.

Le projet ciblera le développement de compétences clés essentielles à la croissance de l’Emploi en Côte d’Ivoire. Notamment des compétences de base, et celles plus techniques répondant aux besoins du secteur privé. Il intègre l’activité d’enseignement secondaire qui vise à accroître l’accès et la qualité de l’enseignement au premier cycle du secondaire.

Les investissements devraient permettre la construction de 84 nouveaux collèges de proximité dans les zones rurales périurbaines.

Ces projets qui sont en phase de conception devaient connaître leur vitesse de croisière en 2021 et 2022 sur toute l’étendue du territoire.

Prince Khalil, AbidjanTV.net

Comments

comments