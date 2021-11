Côte d’Ivoire : Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l’état pour l’année 2021 a été adopté, à l’unanimité

La deuxième institution de la république a adopté, à l’unanimité le projet de loi de finances rectificative portant budget de l’état pour l’année 2021.

Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l’état pour l’année 2021 a été adopté, à l’unanimité des membres présents de la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF), le 16 novembre dernier à l’hémicycle.

Selon le ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, monsieur Moussa Sanogo, ce budget qui était initialement de 8.398.915.101.508 FCFA est passé à 9.093.600.894446 FCFA. Soit un accroissement global net du budget 2021 de 694.685.792.938 FCFA.

Cette hausse du budget au titre de l’année 2021 est due aux mesures prises par le gouvernement afin de faire face aux effets néfastes de la crise sanitaire liée à la covid-19. En effet, la covid-19 a favorisé la baisse des recettes non fiscales, le réajustement des appuis budgétaires, des ajustements au niveau du service de la dette publique, des dépenses de personnel, de biens et services, des transferts courants et des investissements.

Il faut indiquer que la Côte d’Ivoire a reçu du FMI, des allocations de droits de tirages spéciaux d’un montant de 495 milliards de FCFA afin de stimuler la confiance des acteurs économiques et renforcer la résilience et la stabilité de l’économie ivoirienne.

