Côte d’Ivoire : Les entrepreneurs invités à être des acteurs et non consommateur de l’intelligence artificielle

La 5e édition du forum INDIMAJ Africa s’est tenue ce vendredi 26 avril 2024, à Abidjan sous le thème : « Quelle est la contribution de l’intelligence artificielle pour l’entrepreneuriat de demain ? ».

A cette occasion, entrepreneurs, étudiants, hommes d’affaires et autres présents, ont été édifiés sur le thème central animé par Mesdames Christine Soro, Aurore Dossou-Yovo, Gniré Ouattara, respectivement Fondatrice Digiewomen School, présidente de l’ONG Vivo+ et experte comptable et Mandataire judiciaire, sans oublier M. Léonce Gbédjé, expert stratégie et innovation, fondateur Bluex.

Ces conférenciers ont, à l’unanimité, démontré l’importance de l’intelligence artificielle dans le quotidien des entrepreneurs. Pour Christine Soro, en 2024, aucun entrepreneurs ne doit se passer de la technologie voir de l’intelligence artificielle. Car à l’en croire, elle facilite non seulement le tâche, mais aussi permet de pousser plus loin la réflexion.

organiser un tel événement est une manière d’apporter sa contribution aux entrepreneurs et étudiants africains et sur une journée, le forum INDIMAJ Africa formera les participants à travers les conférences et panels qui seront animées par des professionnels.

« En 2024, le constat est que l’Afrique n’est pas prête à accepter la technologie en général et l’intelligence artificielle en particulier, alors que cela s’impose à nous. L’intelligence artificielle, c’est la rapidité, c’est l’efficacité également. Il faut donc se faire former. Je demande aux jeunes de se faire former et aller du delà des diplômes, des compétences acquises à l’école », a-t-elle exhorté.

Selon elle, la question fondamentale, c’est qu’est-ce que nous faisons de ces technologies ? Et la réponse à cette question doit en effet être un appel à l’action pour les entrepreneurs africains. C’est pourquoi, a-t-elle lancé : « Ne soyons pas juste des consommateurs du digital. Soyons des acteurs du digital, de l’intelligence artificielle. A partir d’aujourd’hui, chacun de nous doit prendre la résolution de changer ses habitudes quant à l’utilisation du digital ».

Pour les conférenciers, avec l’intelligence artificielle, les emplois ne vont pas disparaître, mais vont se transformer. Il faut donc se former et créer de la valeur ajoutée à travers l’intelligence artificielle. Marraine de cette édition, Mélissa Moulot Epse Diékouadio, a salué cette initiative qui pour elle, constitue un instrument poignant pour les entrepreneurs.