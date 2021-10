Côte d’Ivoire : les nouveaux prix du super sans plomb et du gasoil

Les prix à la pompe du super sans plomb et du gasoil ont été publiés ce vendredi 1er octobre 2021. Selon le système automatique d’affichage des prix des produits pétroliers, le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, par le biais de la Direction générale des hydrocarbures (DGH), vient de communiquer les nouveaux prix du super sans plomb et du gasoil. L’on note dans le communiqué transmis à Linfodrome, vendredi 1er octobre 2021, que les prix à la pompe de ces produits pétroliers restent inchangés à 615 Fcfa le litre.

Le commentaire fait à ce niveau est que les prix du super sans plomb et du gasoil sont ainsi bloqués depuis un moment à la pompe.

I.B.

