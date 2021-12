Côte d’Ivoire : Patrick Achi inaugure la deuxième phase du lancement de travaux de l’échangeur de « l’amitié Ivoiro-Japonaise

Pour remédier au problème de la circulation à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien Monsieur Patrick Achi a inauguré ce jour la deuxième phase du lancement des travaux de l’échangeur de « l’amitié Ivoiro-Japonaise ».

Il se prononce à cet effet : “

Aujourd’hui j’ai eu le plaisir et l’honneur de tenir une promesse formulée par le Président de la République Alassane Ouattara.

Lors de l’inauguration de cet échangeur de « l’amitié Ivoiro-Japonaise » il y a presque deux ans, jour pour jour, le Président avait assuré que les travaux de cet ouvrage, clé pour la circulation de l’un des carrefours les plus denses d’Abidjan, auraient une suite !

C’est cette suite que nous lançons aujourd’hui, grâce à la force de notre relation avec le Japon et à un don de 25 milliards de FCFA.

Parce que le gain de temps, de mobilité et de liberté qu’un tel ouvrage apporte aux Ivoiriens, se doit d’être toujours renforcé.

Parce qu’une circulation plus fluide à Abidjan, dans cette ville de près de 6 millions d’habitants et qui compte 80% de l’emploi formel de Côte d’Ivoire, c’est de la croissance en plus pour tous les Ivoiriens !

C’est pour cela que nous faisons tout pour améliorer les transports à Abidjan.

Avec le métro en construction.

Avec les bus BRT à venir.

Avec les infrastructures routières que nous modernisons : le quatrième pont d’Abidjan, celui de Cocody, l’échangeur Akwaba, les sorties Est et Ouest, le Prolongement du Boulevard Latrille et enfin, l’autoroute de contournement de la ville, la fameuse Y4.

Et c’est aussi pour cela, que tout le pays est en chantier : près de 2000 kms de routes neuves sont en cours de bitumage ; près de 1100 kms de chaussées dégradées sont actuellement réhabilitées, notamment « La Côtière ».

Oui, toute la Côte d’Ivoire est en travaux pour avancer toujours plus vite.

Pour que la prospérité et le progrès social soient partagés par des Ivoiriennes et des Ivoiriens toujours plus nombreux !”.

Sapel

Comments

comments