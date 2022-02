Côte d’Ivoire : Société Générale a réalise pour l’exercice 2021 un Produit Net Bancaire de plus de 189 milliards de francs CFA

Les responsables de la SGCI entendent maintenir les fondamentaux par le renforcement des fonds propres de la banque afin de préserver leur capacité à servir et accompagner leurs clients tout en maintenant les standards prudentiels et Capitaux propres qui est en hausse de +22% contre ceux de décembre 2020.

À cela, ils ajoutent l’amélioration du ratio confortant ainsi la position de la banque en liquidité (74% contre 82% en 2020). Cela prouve la bonne dynamique commerciale conservée dans un contexte de rebond de l’activité en 2021 (hausse du fonds de commerce, progression des encours de crédit et des dépôts, progression soutenue du Total Bilan).

Aymeric Villebrun, Directeur Général de SGCI s’est réjoui des performances réalisées par l’institution avant de soutenir que fort des performances réalisées en 2021 et tenant compte des incertitudes liées à l’ampleur et à la durée de la pandémie de COVID-19 et dans le respect des recommandations du Régulateur en matière de distributions de dividendes d’une part, compte tenu du niveau très confortable de notre ratio de solvabilité d’autre part. ”Au final, nous allons proposer à nos actionnaires un dividende par action de 1112 FCFA brut (1001 FCFA net) soit un taux de distribution de 51% du Résultat Net 2021 (vs 26% l’année dernière) permettant de garantir un Ratio de solvabilité de 13,4% en 2022 sous réserve de l’exécution du budget 2022, pour un seuil minimum de 11,50% attendu à fin 12/2022.” a-t-il soutenu.

Pour lui, la banque a pu maintenir le cap et affiche de bonnes performances financières en 2021. C’est pourquoi il a réaffirmé la volonté de l’institution qu’il dirige d’être le partenaire de confiance engagé auprès de tous, pour le développement de la Côte d’Ivoire.

L’année 2022 sera une nouvelle année de mobilisation face à la crise sanitaire de Covid-19 et dont les impacts économiques et sociaux demeurent profonds. Toutefois, Société Générale Côte d’Ivoire bénéficie de nombreux atouts pour faire face à cette pandémie et poursuivre l’exécution de son plan stratégique RISE. Il s’agit notamment de la solidité de son capital avec un ratio de solvabilité à 14,8% à fin décembre 2021 (vs 14,23% en décembre 2020) marquant le renforcement des fonds propres de la banque. ” Nous attendons un seuil réglementaire à 11,50% à horizon 2023” a lancé le directeur général.

La SGCI entend continuer à améliorer l’expérience au quotidien, clef de la satisfaction de ses clients. Elle compte renforcer l’approche multicanale et différenciée en fonction des besoins du client, poursuivre le développement du réseau physique (agences, ELS et lieux dédiés); renforcer les canaux digitaux (Particuliers et Entreprises); élargir les prérogatives de son call center.

Des actions fortes de réduction des délais de traitement au travers un recours accrue à la digitalisation et à une refonte de nos processus satisfaction client placé au cœur de la culture d’entreprise avec la diffusion au sein de la banque de la signature « Aimable –Disponible – Agile ».

Le comité directeur de Société Générale de Côte d`Ivoire a présenté son bilan financier à ses actionnaires au cours d’une rencontre par visioconférence le mardi 15 février 2022 au siège de l’institution financière à Abidjan-Plateau.

Selon les chiffres présentés, Société Générale Côte d’Ivoire a démontré une excellente résilience de ses résultats 2021 avec un Produit Net Bancaire de 189 milliards de francs CFA et un Résultat Brut de 98,44 milliards de francs CFA. Cette performance de la SGCI a été obtenue malgré les fortes perturbations de l’activité économique et financière mondiale en 2021 liées à la pandémie de la Covid-19.

Pour Marc GIUGNI, DGA – Directeur Clientèle Entreprises, Société Générale Côte d’Ivoire affiche de bonnes performances commerciales qui se traduisent par la hausse des encours moyens de crédits (+11%) et des encours moyens de dépôts (+17%) comparés à l’exercice 2020 maintenant ainsi sa position de leader dans le secteur bancaire avec des parts de marchés importants. À en croire le directeur Clientèle, cette performance démontre la bonne résistance du revenu issu des commissions (notamment sur les activités de Banque à distance et de Trade, Monétiques). Pour lui, les Frais Généraux en Croissance contenue des FG donnent +12,3% vs 2020) dans un contexte de reprise de l’activité en 2021 après une année 2020 marquée par la crise sanitaire COVID-19 et les économies mises en place de manière conjoncturelle en 2020. ” Le Coefficient d’exploitation sous-jacent en amélioration -127 bps à 47,9% contre 49,2% en 2020. En somme la SGCI a réalisé un résultat net historique de 67 438 Millions FCFA en forte progression de +39% en 2021 contre 48 435 Millions FCFA en 2020 ” a-t-il fait savoir.

