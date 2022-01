Côte d’Ivoire : Soumahoro Farikou a procédé à la pose de la première pierre du Marché COMAGOA

La cérémonie de pose de la première pierre dudit Marché a eu lieu le jeudi 13 janvier à Adjamé Roxy. Le Marché COMAGOA qui va se décliner en un bâtiment R+2 comprendra 02 sous-sols dont un parking souterrain, un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée bas et un rez- de chaussée haut, ainsi qu’un premier et un deuxième étage, avec une qualité d’hygiène des plus modernes.

Prévu sur une superficie de 7400 m2, ce marché aura une capacité d’accueil de 1060 magasins /Box et 1300 étales, et d’un coût global de 13 milliards de francs CFA, avec des travaux qui vont s’étendre sur dix-huit (18) mois.

Comments

comments