Côte d’Ivoire /Transport public: les ” Gbaka” et les “Wôrô- Wôrô” ont désormais leurs arrêts à Yopougon ( Officiel).

Les mini-cars de transport en commun communément appelé ” Gbaka” et les taxis communaux ou ” Wôrô-Wôrô auront désormais des arrêts conventionnels à Yopougon, la commune la plus peuplée du pays à l’ouest d’ Abidjan.

Selon un communiqué de l’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan ( AMUGA) parvenu samedi à Abidjan.net, une opération pilote de ce projet a été lancée sur l’avenue principale de Bel Air ( Yopougon) allant du carrefour sable au rond point Gandhi.

” L’Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan ( AMUGA), la mairie de Yopougon et le Groupe de travail de la mobilité de la commune de Yopougon informent les populations, les opérateurs et usagers de transport public de ladite commune que les Gbaka et Wôrô-Wôrô auront désormais leurs arrêts à l’instar des autobus de la Société des transports Abidjanais ( SOTRA) “, a rapporté en substance ce communiqué.

Ainsi, les localisations des différents arrêts, de concert avec les acteurs pour les Gbaka et Wôrô-Wôrô sont les points suivants: sable, Shell, Institut des aveugles, Bel-Air, City Mall, Complexe, Nouveau quartier, 5 étoiles, les Oliviers, Sapeurs-pompiers, Chigata, à l’église et Ghandhi.

Le respect de ces ” arrêts minutes” dédiés aux Gbaka et Wôrô-Wôrô, a estimé l’AMUGA, ” contribuera à réduire les embouteillages et permettra par la même occasion aux différents acteurs et usagers de la circulation de gagner du temps ”.

