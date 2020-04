COVID-19 Côte d’Ivoire : Le Président de la République Alassane Ouattara dévoile le montant consacré à la riposte sanitaire

Le Président de la République Alassane Ouattara dévoile le montant consacré à la riposte sanitaire.

Conscient que notre pays vit une période particulièrement difficile en raison de la pandémie du Coronavirus, le Gouvernement, en complément au Plan de Riposte Sanitaire, a élaboré un Plan de Soutien Economique, Social et Humanitaire évalué à 1700 milliards de FCFA, qui permettra d’atténuer l’impact de la pandémie sur les populations et sur les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Ce Plan se décline en trois principaux axes à savoir, des mesures de soutien aux entreprises, des mesures d’appui à l’économie et des mesures sociales en faveur des populations. A-t-il affirmé sur sa page Facebook.

