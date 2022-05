Développement industriel : le Ministre Souleymane Diarrassouba procède à l’ouverture officielle du Forum international sur l’Industrie 4.0 et les Infrastructures numériques

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé à l’ouverture officielle du Forum international sur l’industrie 4.0 et les Infrastructures numériques, le lundi 30 mai 2022, au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Ce forum se tient en marge de la 6ième édition du Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication dédié à l’Afrique (SITIC-AFRICA) dont le thème porte sur : ‘’Plateforme Internationale du Business dans le Numérique : Levier de développement et de croissance pour l’Afrique’’.

Au cours de cette rencontre, le Ministre Souleymane Diarrassouba a lancé un appel pressant aux entreprises et à tous les acteurs du secteur privé, à l’effet d’accentuer leurs actions en faveur de la promotion et du développement de l’Industrie 4.0 et des infrastructures numériques en Afrique en général et en particulier en Côte d’Ivoire. Car, a-t-il noté, la transformation numérique des systèmes de production industrielle appelée l’Industrie 4.0 contribue à révolutionner l’industrie de la fabrication et de la production.

« Le Forum international sur l’Industrie 4.0 et les Infrastructures Numériques (…) vise à mettre en lumière le rôle clé que devraient jouer les Technologies du numérique dans le développement industriel à travers notamment le développement du partenariat et de la coopération », a-t-il rappelé. Pour lui, en effet, l’intégration de l’Internet des objets, le cloud computing au cœur des systèmes de fabrication et de production a pour objectif de produire des biens personnalisés aux mêmes coûts que ceux de la production, avec pour avantage d’accroître la productivité et la rentabilité.

Poursuivant, le Ministre en charge de l’Industrie a réitéré l’engagement du Gouvernement ivoirien à promouvoir un meilleur accès à des services numériques de qualité à moindre coût sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, 65% des populations devraient en bénéficier à l’horizon 2025. En effet, l’objectif qui sous-tend cette volonté, est de permettre à la Côte d’Ivoire de suivre la dynamique de digitalisation croissante de l’économie mondiale et de lutter contre la pauvreté par la création d’emplois.

C’est bien dans ce cadre que le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, en collaboration avec l’ONUDI travaille à la mise en œuvre d’un projet pilote de promotion de l’industrie 4.0 en Côte d’Ivoire. Ce projet bénéficie d’un financement de la coopération allemande et vise à initier et consolider un écosystème de l’économie numérique par l’adoption et la mise en œuvre de technologies et de compétences spécifiques à l’industrie 4.0, en vue de renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises industrielles

