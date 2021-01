Economie: installation d’une grande cimenterie en Côte d’Ivoire

Monsieur Koné Dossongui, le patron d’Atlantic Financial Group, ajoute une autre corde à son arc: le secteur industriel notamment celui de la cimenterie. Le boss de la Banque Atlantique vient d’ouvrir une usine en périphérie d’Abidjan. Le jeudi 28 janvier 2021, la zone industrielle PK 24 Akoupé-Zeudji, a connu une ambiance toute particulière: l’inauguration de l’usine de la Société de ciment de Côte d’Ivoire (SCCI). La cérémonie est rehaussée par la présence du ministre ivoirien Souleymane Diarrassouba, en charge du Commerce et de l’Industrie.A ses côtés, le discret milliardaire ivoirien qui a fait fortune dans les finances et la télécommunication sur le continent africain, Bernard Koné Dossongui. En Côte d’Ivoire, ce secteur très peu “occupé”, attire depuis quelques années, des industriels venus de divers horizons.En effet, après le chinois Prestige Ciment qui a ouvert ses portes début 2019, la SCCI dotée d’une capacité de production installée de 1,5 million tonnes, vient couper l’herbe sous les pieds du milliardaire Aliko Dangote qui a entamé le chantier de sa cimenterie d’un coût de 150 milliards FCFA. ” Merci au président Koné Dossongui et à son groupe pour cet investissement qui va permettre à la Côte d’Ivoire de poursuivre sa marche vers le développement par l’industrialisation “, a félicité le ministre ivoirien de l’Industrie et du Commerce Souleymane Diarrassouba qui a présidé la cérémonie d’inauguration.Le directeur général de la Société ciment de Côte d’Ivoire (SCCI), Serges Gbotta, a assuré que son unité de production met sur le marché son ciment appelé « BIG CIM », en option classique CPJ 42,5, en ciment CPA 42,5 et en ciment CPH 52. « BIG CIM, le ciment produit par les ivoiriens, le ciment de chez nous, peut être une grande fierté pour nous et il vient enrichir l’offre »

