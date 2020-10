Economie: La Côte d’Ivoire signe une nouvelle convention de concession de 12 ans avec la CIE

Le Président de la République, Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres à Yamoussoukro ce mercredi 30 septembre 2020. Au cours de ce conseil, plusieurs décrets ont été adoptés dont celui relatif à l’approbation de l’avenant n°14 portant prorogation et modification de la convention de concession du service public national de production, de distribution, d’exportation et d’importation de l’énergie électrique avec la CIE.

“La durée de cette convention modifiée est fixée à douze (12) ans, à compter du 1er janvier 2021, au lieu de quinze (15) années pour les conventions antérieures.”, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré . La Convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d’exportation et d’importation de l’énergie électrique signée entre l’Etat et la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) date d’octobre 1990 et expire le 31 octobre 2020. Selon le ministre de la communication , l’avenant n°14 définit les modalités de la modification et de la propagation de ladite convention. “Il prévoit, notamment une nouvelle convention de concession ayant pour objet, la gestion et l’exploitation du service public national de production, de transport, de dispatching, de distribution, de commercialisation, d’importation et d’exportation d’énergie électrique” a fait savoir Sidi Tiémoko Touré. Le gouvernement précise également que cette nouvelle concession intègre le contenu local, qui fait obligation à la société contractante de favoriser le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de champions nationaux dans le secteur.

Selon une note de la Banque Mondiale, “en décidant de privatiser une partie de son secteur électrique, la Côte d’Ivoire est parvenue à développer l’une des meilleures capacités de production du continent en 20 ans et une énergie plus propre”. Avec une puissance installée de près de 2 230 mégawatts l’énergie est produite à 70 % et distribuée à 100 % par des opérateurs privés.

Abidjan.net

