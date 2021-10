Économie : le budget 2022 s’établit à 9 901,1 milliards de FCFA, en hausse de 17,9%

Le budget de la Côte d’Ivoire pour 2022 s’établit à 9 901,1 milliards de FCFA, soit une hausse de 17,9% par rapport au budget de 2021, a révélé le porte-parole du gouvernement , le Ministre Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le 20 octobre 2021 à Abidjan.

« Le budget pour l’année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires, déclinés au sein des Institutions et ministères. Il s’équilibre en ressources et en charges à 9 901,1 milliards de FCFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial 2021 », a annoncé Amadou Coulibaly.

Selon le porte-parole du gouvernement, cet équilibre devrait évoluer pour atteindre 10 555,8 milliards de FCFA en 2023 et 11 616,6 milliards de FCFA en 2024

Amadou Coulibaly a assuré que le budget de l’Etat pour l’année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le gouvernement pour juguler les impacts négatifs liés à la pandémie de la Covid-19.

Ce budget permettra également de poursuivre les objectifs nationaux de développement, orientés vers l’amélioration substantielle des conditions de vie des populations, à travers la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025 et du second Programme Social du Gouvernement.

gouv

Comments

comments