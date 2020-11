Economie : une nouvelle nomination pour Tidjane Thiam

Tidjane Thiam a été nommé avec six autres membres du conseil d’administration du nouvel organe, dont Diko Jacob Mukete, un expert camerounais de la gouvernance, des réformes économiques et financières, et le Gabonais Liban Soleman Abdi, spécialiste en gestion financière, en entrepreneuriat et en conseil gouvernemental. Abdi a également été chef de cabinet du président du Gabon et président de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Rwanda Finance Limited précise que Tidjane Thiam « apportera une vaste expérience et des connaissances à une institution qui a du pain sur la planche : faire du Rwanda un centre financier ».

Depuis son départ de Crédit Suisse en février 2020, il s’agit du deuxième Conseil d’administration que rejoint le banquier ivoirien. En juin dernier, il est en effet devenu officiellement administrateur chez Kering, le numéro 3 mondial du luxe.

Au niveau continental, Tidjane Thiam a été désigné, en avril 2020, par le Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, président en exercice de l’Union africaine pour prendre la tête de l’Africa COVID Task Force, aux côtés de Ngozi Okonjo-Iweala, Donald Kaberuka, et l’ancien ministre sud-africain des Finances Trevor Manuel.

Avec agenceecofin.com

Comments

comments