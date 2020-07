Électrification: les performances de la Côte d’Ivoire

La Banque Mondiale a redu public dimanche 26 juillet 2020, les performances de la Côte d’Ivoire au niveau de l’électrification.

” Alors qu’en 2013 ,seuls 34% de la population avait accès à l’électricité . Aujourd’hui, près de 94% des ivoiriens sont raccordés au réseau national.”

Selon cette institution, si le pays a atteint ce niveau d’électrification c’est grâce à la politique sociale mise en place par le gouvernement à savoir le tarif social de 1000f pour un abonnement .

Selon la Banque mondiale près de 2230 mégawatts, la côte d’Ivoire couvre entièrement

Sa demande intérieure et dégage un excédent d’environ 10% qu’elle exporte dans la sous région . Il y a 1 an le président Ouattara avait lancé un défi au peuple ivoirien .

Il a demandé publiquement aux ivoiriens de lui donner les noms des villages de 1000 habitants sans électricité.

Jusqu’aujourdhui,aucun ivoirien n’a pu relever se défi.

C’est une première en Afrique de voir un président en exercice lancer un défi à son peuple sur son propre bilan.

Cela ma rendu plus fier du président Ouattara.

Et ce rapport de la Banque vient confirmer ce que Ouattara disait. De 34 % à 94% cest énorme.

94%-34% ☆ 60% sous Ouattara. Le 03 novembre 2017 le président Ouattara a inauguré le barrage de Soubré et avait lancé dans la foulée un 2ème en construction en ce moment.

C’est grâce à tous ces efforts conjugués que nous avons de l’électricité aujourd’hui avec 1000f.

La Côte d’Ivoire avance.

Sapel MONE

