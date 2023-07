En Côte d’Ivoire, Visa et Orange Bank viennent d’annoncer une collaboration visant à favoriser la croissance économique.

Visa, le leader mondial des paiements numériques, s’associe à Orange Bank Africa, une banque digitale du groupe Orange, pour un partenariat stratégique en Côte d’Ivoire en vue de stimuler la croissance économique. Selon un communiqué diffusé le 25 juillet 2023 par Abidjan.net, l’objectif de ce partenariat est de faciliter l’accès aux meilleures solutions de paiement adaptées aux besoins des clients du groupe Orange.

Le partenariat permettra à Orange Bank Africa de bénéficier de l’expertise de Visa en matière de paiements numériques et de sécurité financière, afin de proposer des solutions de paiement en ligne efficaces et sûres. Ismahill Diaby, directeur général de Visa pour l’Afrique de l’ouest et Centrale, estime que cette combinaison de compétences permettra de favoriser la croissance des solutions digitales innovantes en Côte d’Ivoire.

Le partenariat se concentrera sur le développement de solutions de paiement numériques innovantes pour les populations ivoiriennes, telles que des outils de gestion de trésorerie, des options de financement flexibles et des solutions de paiement en ligne sécurisées.

Jean-Louis Menann-Kouamé, directeur général d’Orange Bank Africa, exprime sa satisfaction quant à ce partenariat, qui s’inscrit dans leur ambition commune de répondre aux besoins du marché en matière de dématérialisation des moyens de paiement. Il souligne l’importance de l’union des savoir-faire pour offrir des solutions simples et sécurisées à leurs clients.

Ce partenariat en Côte d’Ivoire s’inscrit dans la vision de Visa d’encourager la croissance économique et l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest. Visa et Orange Bank Africa travailleront de concert pour améliorer la qualité de vie des populations et renforcer l’inclusion financière dans la région de l’UEMOA.