Expo Dubaï 2020 : un objectif de 1000 milliards de FCFA d’intentions d’investissement en faveur de la cote d’ivoire

Le forum économique « La Côte d’Ivoire dans la dynamique d’une croissance économique durable » tenu ce 25 novembre 2021 à l’Hôtel Raffles The Palm Dubaï, West Crescent – Palm Jumeirah, a permis à la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Patrick Achi, de rappeler l’objectif de 1000 milliards de FCFA d’intentions d’investissement en faveur de la Côte d’Ivoire.

Ce forum économique, qui a réuni plusieurs officiels et hommes d’affaires ivoiriens et émiratis ainsi que des investisseurs internationaux, a été l’occasion pour la délégation ivoirienne, et notamment le Premier ministre Patrick Achi de présenter les opportunités d’investissements au travers des projets privés et de Partenariats Public Privé (PPP) de la Côte d’Ivoire.

Le chef du gouvernement ivoirien a invité la communauté d’investisseurs internationaux à saisir les opportunités d’investissement qu’offrent les secteurs : infrastructures (transport, santé, routes…), agro-industrie, énergie, mines, environnement, tourisme, hôtellerie et économie numérique, télécommunications et innovation.

Après une décennie de transformations inouïes, dont nul n’avait imaginé ni l’ampleur ni la célérité, accomplies sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire a su regagner son rang et faire renaître la fierté patriotique au cœur de son peuple. Grâce à la force de travail et à la créativité des Ivoiriennes et des Ivoiriens, la Côte d’Ivoire est devenue, année après année, l’une des locomotives économiques clés du continent et l’un des phares de l’Afrique de l’Ouest, dont elle est aujourd’hui, en terme de richesse par habitant, le pays leader.

La vision 2030 du Président de la République, Alassane OUATTARA, axée sur la transformation structurelle de l’économie, de la gouvernance et de la société, offre ces perspectives réelles, stables et structurantes pour bâtir ce partenariat nouveau, diversifié et prospère.

Outre la session d’ouverture, qui a enregistré le grand oral du Premier Ministre Patrick Achi, le forum économique « La Côte d’Ivoire dans la dynamique d’une croissance économique durable » a été meublé de panels ministériels avec des interventions portant sur la présentation synthétique des politiques sectorielles et des projets et opportunités d’investissements présentés en session d’ouverture.

Une session des rencontres B-to-B et B-to-G a permis des échanges de hauts niveaux avec des Ministères et Structures Publiques ivoiriens porteurs de projets. Ces rencontres ont été des occasions pour les investisseurs et les entreprises internationaux de discuter avec les officiels ivoiriens sur les projets et opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire.

A la tête d’une importante délégation d’officiels, d’hommes et de femmes d’affaires ivoiriens, le Premier Ministre Patrick ACHI séjourne, depuis le 22 novembre 2021, aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre de l’exposition universelle “DUBAÏ EXPO 2020”.

