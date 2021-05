Filière café-cacao : désormais 20% des exportations de fèves attribuées aux exportateurs et transformateurs ivoiriens

Le gouvernement a décidé, le mercredi 26 mai 2021 à Abidjan, d’attribuer 20% des exportations de fèves aux exportateurs et transformateurs ivoiriens de café-cacao, en vue de favoriser l’émergence de champions nationaux dans le secteur et de créer les conditions de la pérennisation de leurs activités.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui l’a annoncé au sortir du Conseil des ministres, les multinationales devront céder systématiquement 20% du volume de tout contrat de déblocage aux exportateurs et transformateurs nationaux sous formes de contrats nationaux.

Il a expliqué que cette décision est consécutive aux difficultés rencontrées par ces opérateurs depuis 2016.

« Depuis la campagne 2016-2017 marquée par la chute des cours mondiaux du cacao, les opérateurs ivoiriens intervenant dans le négoce et la transformation du cacao connaissent de fortes difficultés d’ordre économique et financier ayant provoqué la disparition d’environ 50% de ces opérateurs », a déploré Amadou Coulibaly.

Le Conseil du Café-Cacao (CCC) qui assure la régulation du secteur, est chargé de définir les critères objectifs d’attribution de ces contrats en relation avec les multinationales.

